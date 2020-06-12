Общество
RT на русскомЛукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива. Как он заявил на совещании в Полоцке, надо прекратить «выпрашивать природный газ и нефть».
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM вчера в 04:11
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Экономика
Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 17:01
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Авто
В России стартовало производство нового Renault Logan
Как сообщает одна из профильных групп социальной сети "ВКонтакте", "АвтоВАЗ" начал сборку новой лимитированной серии Renault Logan Technology, оснащённой двигателем Н4М, отдача которого составляет 113 л.с.
SpeedMe 00:46
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 17:12
Наука
Ученые заметили, что данные о количестве песка на Земле неверны
Evo-rus.com 14:11
Финансы
Эксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru 20:09
Игры
Прошла трансляция презентации PlayStation 5
11 июня в 23:00 мск Sony проведёт презентацию PlayStation 5. Изначально она была запланирована на 4 июня, но из-за протестов в США её перенесли на неделю.
CyberSport.ru вчера в 10:11
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 01:49
Политика
Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Общество
Российские выпускники школ получат аттестат без экзаменов
Экзамены состоятся с 3 по 24 июля. Выпускные у школьников в этом году решили сделать дистанционными. Провести их рекомендуют онлайн 27 июня.
Newstracker.ru вчера в 04:49
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
Известия 23:37
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
Наша версия 08:29
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Тестирование новой возможности началось в мессенджере WhatsApp, который принадлежит корпорации Facebook.
Городовой 14:51
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 10:16
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM вчера в 07:37
Наука
«Предсказателя» аварий ракет разработала студентка из России
Студентка «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) Ольга Соколова разработала технология, которая призвана помочь определять динамику работы ракетных двигателей на предприятиях, чтобы предсказывать аварии ракет.
МедиаПоток 05:46
Общество
В Пекине на рынке нашли коронавирус
Газета.Ru 16:46
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Здоровье
Врач Гальперин оценил данные о новом симптоме коронавируса
Руководитель «Лиги защиты врачей», физиотерапевт Семен Гальперин скептически отнесся к выводам ливерпульских специалистов, которые назвали новый симптом коронавирусной инфекции.
ФАН 13:14
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28