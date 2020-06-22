Политика
Вечерняя МоскваЛукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников отстаивать независимость своей страны, не идя на поводу у «шарлатанов». Как отметили в пресс-службе политика, с этим заявлением он выступил на мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
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Лукашенко призвал жителей республики не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Московский Комсомолец00:42
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
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По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
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Полиция Пензы разыскивает шестилетнего мальчика, который в понедельник пропал во время прогулки в парке, при себе у ребенка был футбольный мяч, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
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Названо оптимальное направление удара США по России
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
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Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в Министерстве природы Алтайского края.
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