Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников отстаивать независимость своей страны, не идя на поводу у «шарлатанов». Как отметили в пресс-службе политика, с этим заявлением он выступил на мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

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