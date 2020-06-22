Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЛукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников отстаивать независимость своей страны, не идя на поводу у «шарлатанов». Как отметили в пресс-службе политика, с этим заявлением он выступил на мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
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