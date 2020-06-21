Лукашенко признался: он никогда не думал, что в мирное время в независимой стране ему вновь придется говорить о необходимости отстаивать свой суверенитет. «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», - сказал президент Белоруссии.

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