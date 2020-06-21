Политика
RuNews24.ruЛукашенко призвал белорусов не расслабляться, чтобы не одели в лапти
Лукашенко признался: он никогда не думал, что в мирное время в независимой стране ему вновь придется говорить о необходимости отстаивать свой суверенитет. «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», - сказал президент Белоруссии.
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Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Известия 07:48
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
Происшествия
В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома, где произошел взрыв газа, могут находиться от двух до шести человек.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 19 июня в 06:05
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Здоровье
Десять псковских медиков получили награду от президента
Четыре медика Псковской области, согласно указу, получили благодарность президента России: Борис Герчиков - врач-терапевт Великолукской межрайонной больницы, Икромжона Назимова - заведующая отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы, Дмитрий Приступчик - врач анестезиолог-реаниматолог Великолукской межрайонной больницы.
КП - Псков 05:13
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
Футбол
«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Тула, 20 июня 2020, 19:14 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России.
REGNUM вчера в 12:14
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс вчера в 07:48
Общество
Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест распределят в вузах РФ
В документе речь идет об особенностях распределения дополнительных контрольных цифр приема. Это — более чем 11,4 тыс. мест.
Коммерсантъ 06:30
Армия и оружие
Индия хочет срочно купить 33 российских истребителя
Российская газета 19 июня в 07:21
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Lenta.ru 08:08
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
Политика
Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции
Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41