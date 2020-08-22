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Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

Простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на митинге в Гродно.В источнике
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РБК

Лукашенко назвал фейками 60% кадров с синяками пострадавших на митингах

РБК09:08
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов

РИА Новости08:46
Комсомольская правда

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Комсомольская правда08:18
URA.Ru

Глава Беларуси призвал простить силовиков после митингов

URA.Ru08:28
Коммерсантъ

Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись»

Коммерсантъ08:25
ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

ТАСС08:30
Газета.Ru

Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

Газета.Ru08:16

Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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