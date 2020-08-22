Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей
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Простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на митинге в Гродно.В источнике
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