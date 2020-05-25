Коронавирус

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал готовиться ко второй волне эпидемии нового коронавируса, сообщает «БелТА».
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