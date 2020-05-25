Коронавирус
Rambler News ServiceЛукашенко призвал готовиться ко второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал готовиться ко второй волне эпидемии нового коронавируса, сообщает «БелТА».
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Здоровье
Ставропольские медики получили все полагающиеся выплаты
Две больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, а также станцию скорой медицинской помощи посетили секретарь Ставропольского местного отделения партии «Единая Россия», первый вице-спикер Ставропольской городской Думы Евгений Пятак и временно исполняющий полномочия главы краевого центра Дмитрий Семёнов.
Вечёрка 12:43
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
По данным Роспотребнадзора, на утро 24 мая в Ростовской области общее количество выявленных случаев заражения составило 3569 человек, число излечившихся – 1251, умерли от коронавируса 34 человека.
Город N (Ростов) 03:08
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Общество
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru 13:11
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Баскетбол
Баскетбольная Евролига решила не доигрывать сезон
Баскетбольная Евролига приняла решение не доигрывать сезон 2019/2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса.
Известия 08:01
Энергетика
В Минэнерго выразили надежду на балансировку рынка нефти в июне-июле
Минэнерго оценивает оставшийся излишек нефти на мировом рынке в 7-12 млн баррелей в сутки и надеется на достижение баланса уже в июне-июле этого года.
Российская газета 10:20
Футбол
Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
РИА Новости 12:58
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Футбол
«Ростов» сделал предложение Деспотовичу
Ростовский клуб уже сделал предложение нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу, который ранее попрощался с командой из Оренбурга.
Евро-футбол.ру 13:23
Общество
Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Футбол
Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах
Lenta.ru 13:52
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM 11:31
Общество
Путин подписал закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Общество
Роспотребнадзор: поездки за рубеж остаются крайне нежелательными
Москва, 25 мая 2020, 17:59 — REGNUM Поездки за рубеж остаются крайне нежелательными на сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 10:59
Шоу-бизнес
Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной
Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Транспорт
В Подмосковье рассказали, как сделать пропуск для поездки в Москву
На своем сайте Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало алгоритм оформления цифрового пропуска для поездок по столице.
Live24 11:59
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45