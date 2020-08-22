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МонаВиста
МонаВиста

Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

По словам белорусского лидера, люди звонят по всем известным с детства телефонам 01, 02, 03 или 101, 102, 103, когда случается беда. Сотрудники правоохранительных органов - это "ваши люди", сказал Лукашенко, призвав простить им ошибки.В источнике
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Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов простить силовиков за ошибки

Lenta.ruвчера в 08:32
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов

РИА Новостивчера в 08:46
ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

ТАССвчера в 08:34
Life.ru

Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Life.ruвчера в 08:57
Коммерсантъ

Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись»

Коммерсантъвчера в 08:25
Комсомольская правда

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Комсомольская правдавчера в 08:18
Газета.Ru

Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

Газета.Ruвчера в 08:16

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Зеленский захотел заключить военное соглашение с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил надежду на заключение нового военного соглашения между двумя странами.
Известия19:39
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Депрессивный настрой граждан будет вызван не только тем, что закончилось лето и впереди холодные осень и зима, а тем, что результатом этого лета стали их массовые банкротства и разорение их бизнесов.
Deita.ruвчера в 21:35

Жорин оценил отказ Ефремова от адвоката

Искать логику в действиях адвокатов на процессе по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова не стоит, заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя отказ артиста от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.
Известия19:53