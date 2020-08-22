Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей
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По словам белорусского лидера, люди звонят по всем известным с детства телефонам 01, 02, 03 или 101, 102, 103, когда случается беда. Сотрудники правоохранительных органов - это "ваши люди", сказал Лукашенко, призвав простить им ошибки.В источнике
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