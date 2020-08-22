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МонаВиста
МонаВиста

Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

По словам белорусского лидера, люди звонят по всем известным с детства телефонам 01, 02, 03 или 101, 102, 103, когда случается беда. Сотрудники правоохранительных органов - это "ваши люди", сказал Лукашенко, призвав простить им ошибки.В источнике
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РБК

Лукашенко попросил простить силовиков в случае совершения ими ошибок

РБК11:11
Коммерсантъ

Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись»

Коммерсантъ08:25
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов

РИА Новости08:46
ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

ТАСС08:34
Life.ru

Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Life.ru08:57
Комсомольская правда

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Комсомольская правда08:18
Газета.Ru

Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

Газета.Ru08:16

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России
Газета.Ru14:04
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Бывший адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался проходящий по делу о ДТП актер Михаил Ефремов, заявил, что на руле автомобиля артиста обнаружены отпечатки пальцев другого человека.
Известия15:34
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На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Газета.Ru05:06
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