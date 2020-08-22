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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

Простить ошибки правоохранителей, разгонявших митинги протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко обратил внимание, что без правоохранителей не получиться устроить мирную жизнь.В источнике
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РБК

Лукашенко попросил простить силовиков в случае совершения ими ошибок

РБКвчера в 11:11
Газета.Ru

Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

Газета.Ruвчера в 08:16
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов

РИА Новостивчера в 08:46
ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

ТАССвчера в 08:34
Коммерсантъ

Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись»

Коммерсантъвчера в 08:25
Комсомольская правда

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Комсомольская правдавчера в 08:18
Life.ru

Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Life.ruвчера в 08:57

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

По словам господина Лаврова, администрация США делает все, чтобы не быть связанной никакими международными многосторонними обязательствами, используя, в частности, экстерриториальные санкции.
Лавров объяснил введение США санкций против других стран
Коммерсантъвчера в 15:35
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Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБКвчера в 05:22
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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