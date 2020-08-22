Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей
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Простить ошибки правоохранителей, разгонявших митинги протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко обратил внимание, что без правоохранителей не получиться устроить мирную жизнь.В источнике
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