Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

По словам белорусского лидера, люди звонят по всем известным с детства телефонам 01, 02, 03 или 101, 102, 103, когда случается беда. Сотрудники правоохранительных органов - это "ваши люди", сказал Лукашенко, призвав простить им ошибки.