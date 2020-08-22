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МонаВиста
МонаВиста

Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

По словам белорусского лидера, люди звонят по всем известным с детства телефонам 01, 02, 03 или 101, 102, 103, когда случается беда. Сотрудники правоохранительных органов - это "ваши люди", сказал Лукашенко, призвав простить им ошибки.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов простить силовиков за ошибки

Lenta.ru08:32
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов

РИА Новости08:46
ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

ТАСС08:34
Life.ru

Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Life.ru08:57
Коммерсантъ

Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись»

Коммерсантъ08:25
Комсомольская правда

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Комсомольская правда08:18
Газета.Ru

Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

Газета.Ru08:16

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости08:25
1,6K

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
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Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю

В ходе третьей ракетной атаки за ночь из Газы выпустили семь ракет, нацеленных на гражданских лиц в южном Израиле сообщение ЦАХАЛ В Израиле рассказали, что шесть из семи ракет успешно перехвачены местной системой ПВО "Железный купол".
Piter.tvвчера в 02:15
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Весна10:02