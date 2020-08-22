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МонаВиста
МонаВиста

Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

По словам белорусского лидера, люди звонят по всем известным с детства телефонам 01, 02, 03 или 101, 102, 103, когда случается беда. Сотрудники правоохранительных органов - это "ваши люди", сказал Лукашенко, призвав простить им ошибки.В источнике
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РБК

Лукашенко попросил простить силовиков в случае совершения ими ошибок

РБКвчера в 11:11
Life.ru

Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Life.ruвчера в 08:57
Газета.Ru

Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

Газета.Ruвчера в 08:16
ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

ТАССвчера в 08:34
Коммерсантъ

Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись»

Коммерсантъвчера в 08:25
Комсомольская правда

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Комсомольская правдавчера в 08:18
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов

РИА Новостивчера в 08:46

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Джеймс Ганн: фанаты не угадали героя Идриса Эльбы в «Отряде самоубийц»

Ожидается, что персонажи "Отряда самоубийц" будут представлены во время соответствующей секции онлайн-мероприятия. https: / / twitter.com / idriselba / status / 1296871460594753536 Ранее ИА REGNUM сообщило: фанаты высказали предположение, согласно которому Идрис Эльба может исполнить в "Отряде самоубийц" роль Виджиланте (Vigilante).
REGNUMвчера в 03:03

«Симфония № 7» Шостаковича прозвучит из античного театра в Болгарии

Оркестр Пловдивской оперы под управлением лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров Диана Чобанова исполнит три части одной из самых важных симфоний композитора, которые Шостакович закончил в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде.
Российская газетавчера в 06:56

Глава Бурятии обратился к жителям республики со срочным обращением

Сегодня на своей странице в Фейсбук глава республики обратился к жителям республики с призывом не расслабляться и по возможности соблюдать все правила профилактики для предотвращения распространения COVID-19.
Номер одинвчера в 10:53
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