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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

Простить ошибки правоохранителей, разгонявших митинги протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко обратил внимание, что без правоохранителей не получиться устроить мирную жизнь.В источнике
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ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

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