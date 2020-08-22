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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей

Простить ошибки правоохранителей, разгонявших митинги протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко обратил внимание, что без правоохранителей не получиться устроить мирную жизнь.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов простить силовиков за ошибки

Lenta.ru08:32
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов

РИА Новости08:46
ТАСС

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

ТАСС08:34
Life.ru

Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Life.ru08:57
Коммерсантъ

Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись»

Коммерсантъ08:25
Комсомольская правда

Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Комсомольская правда08:18
Газета.Ru

Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

Газета.Ru08:16

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufа, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется на то, что пандемия коронавирусной инфекции завершиться в ближайшие два года.
ToDay News Ufa08:08
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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