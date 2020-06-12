Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.
Читать в источнике
Комментировать192

Подробнее о событии

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива, а не выпрашивать нефть и газ

ТАСС13:42

Лукашенко предложил использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа

РБК09:32

Лукашенко призвал использовать «щепу и опилки» вместо выпрашивания нефти

Московский Комсомолец06:57

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

RT на русском07:59

Александр Лукашенко призвал использовать опилки вместо нефти с газом

Говорит Москва07:45

Лукашенко призвал заменить нефть и газ опилками и торфом

Известия09:32

Лукашенко: нужно шире использовать местное топливо, а не выпрашивать газ и нефть

Газета.Ru06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн

Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ

КП - Беларусь07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,6K
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Газета.Ru 17:00
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Политика

Twitter заблокировал свыше тысячи аккаунтов из России

Сеть аккаунтов, которые были связаны с этим СМИ, была заблокированы за нарушение политики компании по части манипуляции, в том числе скоординированным перепостом и усилением неоригинальных данных ради политических интересов.
RuNews24.ru 04:08
87
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
426
Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

REGNUM 16:11
169
Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
9
Общество

Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
714
Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
41
Здоровье

Врач Кашубина назвала необходимое человеку количество воды в день

Существует популярное мнение о том, что в день человеку необходимо не менее восьми стаканов обычной воды.
iReactor 01:41
12
Авто

Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров

Volkswagen планирует выпустить на авторынок новую купеобразную версию кросса Tayron X. Накануне в автосалоны официальных дилеров бренда отправили партию первых тестовых экземпляров Tayron X. Стоит напомнить, что кросс-купе разработали на основе стандартной версии.
Car.ru 06:17
Здоровье

В Армавире закрыли на карантин горбольницу

Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
37
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
15
Гаджеты

AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля

Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews 14:02
Шоу-бизнес

Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода

Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН 15:36
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
898
Технологии

PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X

Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
1
Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
2,1K
Общество

Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

RuNews24.ru 06:11
94
Игры

В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей

Evo-rus.com 14:01
Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
6
Общество

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
1
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
470
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,9K
Здоровье

Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу

Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
1,5K
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
123
Единоборства

Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на бойцовском острове

RT на русском вчера в 14:12
Автоспорт

Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
Советский спорт 04:43
1
Наука

В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19

Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
2
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
438
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное