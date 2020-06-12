Общество
Lenta.ruЛукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
Здоровье
На Кубани выявили 80 случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом из больниц выписали 54 пациентов, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
Происшествия
Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова
Актуальные Новости вчера в 12:29
Политика
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
РИА Новости 08:33
Экономика
Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.
РЕН ТВ вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
Киберспорт
RodjER: «Игроки Virtus.pro понимали игру лучше всех»
О «золотом» составе Virtus.pro В Virtus.pro просто были лучшие игроки на своих позициях.
Dota2.ru 11:25
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Авто
Renault Dokker ушел с российского рынка
«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня 01:31
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Финансы
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
Происшествия
Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге
В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 08:37
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Футбол
СМИ назвали зарплату гендиректора «Спартака» Томаса Цорна
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн получает в клубе €1,2 млн в год с учетом бонусов, сообщает издание Metaratings.
РБК 11:03
Футбол
Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле, а не в помещении.
Чемпионат 12:17
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Культура
Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» про самоизоляцию
В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.
Piter.tv 10 июня в 11:55
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ 04:11
Происшествия
Суд над Стерненко: на улице произошли столкновения с силовиками
Возле здания Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения убийце Стерненко, произошли столкновения сторонников убийцы с силовиками.
Новостной фронт 12:30
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Армия и оружие
Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре
Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
РИА Новости 09:28