Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.
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Лукашенко предложил использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа

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Газета.Ru06:10

Александр Лукашенко призвал использовать опилки вместо нефти с газом

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Лукашенко призвал использовать торф, опилки и щепу взамен нефти и газа

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Лукашенко призвал использовать «щепу и опилки» вместо выпрашивания нефти

Московский Комсомолец06:57

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

RT на русском07:59
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Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ

КП - Беларусь07:43
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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