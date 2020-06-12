Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.
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Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива, а не выпрашивать нефть и газ

ТАСС13:42

Лукашенко предложил использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа

РБК09:32

Лукашенко: нужно шире использовать местное топливо, а не выпрашивать газ и нефть

Газета.Ru06:10

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

RT на русском07:59

Александр Лукашенко призвал использовать опилки вместо нефти с газом

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Лукашенко призвал использовать «щепу и опилки» вместо выпрашивания нефти

Московский Комсомолец06:57

Лукашенко призвал заменить нефть и газ опилками и торфом

Известия09:32
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Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ

КП - Беларусь07:43
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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