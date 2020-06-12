Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.
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Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива, а не выпрашивать нефть и газ

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Лукашенко призвал использовать «щепу и опилки» вместо выпрашивания нефти

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РБК09:32

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Газета.Ru06:10
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Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ

КП - Беларусь07:43
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
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