Общество
Lenta.ruЛукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врача Элины Сушкевич
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой.
Коммерсантъ 18:55
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
Происшествия
Ефремов записал видеообращение к людям
Lenta.ru 18:03
Происшествия
Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение
Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.
РЕН ТВ 18:57
Футбол
«Брешиа» начинает судебное разбирательство против Балотелли
Нашей команде юристов поручено начать судебное разбирательство против тех, кто сделал такие заявления.
Матч ТВ 17:34
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
На газовой заправке в Казани произошел взрыв
Коммерсантъ 18:04
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Вести.Ru 17:39
Кино
«Довод» Кристофера Нолана перенесли на 31 июля
Студия Warner Bros. отложила новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на две недели — теперь он выйдет в прокат не 17 июля, а 31 числа.
Игромания.ру 18:31
Футбол
Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
Политика
В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире
Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России.
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Авто
АвтоВАЗ отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Автоновости дня 10 июня в 08:16
Экономика
Эксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru 20:09
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv вчера в 03:19
Общество
Власти Ленинградской области разрешили работу каршеринга с 15 июня
«Разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля», — сообщается на сайте регионального правительства в субботу, 13 июня.
Известия 18:56
Общество
Затопленный рудник «Мир» не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
РИА Новости 20:15
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Происшествия
Ефремова допросили по делу о наркотиках
После пять часов допроса актер снова помещен под домашний арест Почти пять часов шел допрос Михаила Ефремова в связи с делом о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).
WomanHit.ru 00:42
Общество
Дайджест общества № 3: банкротство музеев и темное наследие Просвещения
Учебники истории рассказывают об эпохе Просвещения как о времени развития, появления науки и рождении идеи о ценности человеческой жизни.
РБК 09:00
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда вчера в 18:43
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru 12:39