Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в складывающейся ситуации с пандемией коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой. Соответствующее заявление было сделано на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

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