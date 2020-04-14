Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь это касается цен на природный газ. По мнению белорусского президента, при резком изменении рыночной конъюнктуры, цена должна быть "более адаптивной", а механизмы расчетов — "подъемным для потребителей".
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Лукашенко попросил Путина быстрее рассмотреть вопрос о ценах на газ

Московский Комсомолец06:12

Лукашенко попросил Путина сделать цены на газ адаптивными из-за кризиса

РБК07:06

Лукашенко призвал Путина рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС

Газета.Ru05:35

Лукашенко заявил, что в условиях пандемии цена на газ должна быть более гибкой

ТАСС04:55

Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

RT на русском04:49

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

РИА Новости06:01

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

Известия05:25
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Общество

460 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

460 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Министерство здравоохранения МО 09:35
302
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
2K
Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
156
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
743
Общество

В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
9
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
10
Происшествия

В Ульяновской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с коронавирусом в Ульяновской области умерла во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
ТАСС 09:56
14
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
13
Экономика

Цены на гречку резко повысились

Существенное повышение оптовых цен на гречневую крупу и пшено зафиксировали эксперты компании "ПроЗерно".
ТВ Центр 05:13
16
Космос

«Большая перемена» запустила космическую неделю для школьников

Организаторы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» объявили космическую неделю в честь Дня космонавтики: участники сообщества конкурса «ВКонтакте» смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвященных теме космоса.
Ридус 12 апреля в 11:42
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,9K
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости вчера в 05:59
1,3K
Общество

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
3
Авто

Новый Nissan X-Trail появится этой осенью

Автоновости дня 07:09
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже

Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
6
Общество

15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

Глава республики сообщил о росте числа заболевших до 42 человек В Удмуртии лабораторно подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 08:31
36
Космос

На сайте NASA появилась любопытная функция

В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.
Что происходит вчера в 07:26
Космос

В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы

В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
18
Политика

Мединский осудил снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Чехии.
Газета.Ru 10:07
3
Общество

Шестеро детей заразились коронавирусом в Ростовской области

Число детей, заразившихся коронавирусом в Ростовской области, выросло до шести.
1rnd.ru 10:01
5
Экономика

ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12%

Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году.
Интерфакс - Россия 05:44
1
Происшествия

В Севастополе выявили новый случай коронавируса

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
3
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
393
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
182
Общество

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
19
Авто

В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
3
Общество

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
2,4K
Здоровье

Андрей Турчак передал Псковской области 100 тысяч медицинских масок

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал Псковской области около 100 тысяч медицинских масок.
Псковская Лента Новостей 08:37
5
Наука

Канадские ученые сообщили, что ремдесивир эффективно останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2

Исследователи из Университета Альберты опубликовали в The Journal of Biological Chemistry статью, в которой утверждается, что противовирусный препарат ремдесивир эффективно останавливает репликацию коронавируса.
Naked Science 08:30
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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