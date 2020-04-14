Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь это касается цен на природный газ. По мнению белорусского президента, при резком изменении рыночной конъюнктуры, цена должна быть "более адаптивной", а механизмы расчетов — "подъемным для потребителей".
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Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
Хлопок произошел на химзаводе под Тверью
Известия 01:19
Экономика
Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Здоровье
Минздрав разъяснил порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала о порядке лечения пациентов с коронавирусом в легкой форме.
РИА Новости 06:03
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Общество
В Татарстане нашли 23 новых случая коронавируса
5 человек увезли в больницу, 18 – лечатся дома В Татарстане за минувшие сутки выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом.
Казань24 04:24
Общество
Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками
Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Киберспорт
Персонажи Wastelanders могут выселить игроков Fallout 76
Игромания.ру 11 апреля в 12:15
Здоровье
В Тюмени пациенты заразили коронавирусом медработников
В Тюменской области среди зараженных коронавирусом есть медработники.
Новости Тюмени 72.ru 05:17
Здоровье
В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом
В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Политика
Путин сообщил о выделении 1,2% ВВП на борьбу с коронавирусом
Общий объем средств, выделяемых правительством России на минимизацию негативных последствий коронавируса, достигает 1,2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин.
Компания 06:03
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в похищении 18-летнего студента
В столице сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в разбое и похищении 18-летного московского студента, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:07
Происшествия
В Ростовской области еще 20 человек за сутки заболели коронавирусом
По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
Политика
Украинская община сравнила слова Турчинова о Крыме с болезнью
Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию с генетической болезнью.
РИА Новости 02:42
Происшествия
Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция
Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета
Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели
С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
CyberSport.ru 01:53
Технологии
Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom
Таблицы с логинами, паролями и электронными почтами пользователей Zoom предлагаются за символические деньги (0,002 доллара за аккаунт) в даркнете и на хакерских форумах, а порой их даже отдают бесплатно.
Популярная механика 05:05
Здоровье
Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области
«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства.
Политсовет 01:30
Общество
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике
Вечерняя Москва 05:40
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25