Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь это касается цен на природный газ. По мнению белорусского президента, при резком изменении рыночной конъюнктуры, цена должна быть "более адаптивной", а механизмы расчетов — "подъемным для потребителей".
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Лукашенко попросил Путина быстрее рассмотреть вопрос о ценах на газ

Московский Комсомолец06:12

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

Известия05:25

Лукашенко заявил, что из-за пандемии цена на газ должна быть более гибкой

News.ru05:00

Лукашенко заявил, что в условиях пандемии цена на газ должна быть более гибкой

ТАСС04:55

Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

RT на русском04:49

Лукашенко: цена на газ в ЕАЭС должна быть более гибкой в условиях кризиса

Газета.Ru05:35

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

РИА Новости06:01
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Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

РИА Новости вчера в 20:13
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Происшествия

Хлопок произошел на химзаводе под Тверью

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Экономика

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
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Политика

Лавров обвинил власти Праги в подрыве российско-чешских отношений

REGNUM 05:47
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Общество

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Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Здоровье

Минздрав разъяснил порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала о порядке лечения пациентов с коронавирусом в легкой форме.
РИА Новости 06:03
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Общество

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Казань24 04:24
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Общество

Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками

Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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Киберспорт

Персонажи Wastelanders могут выселить игроков Fallout 76

Игромания.ру 11 апреля в 12:15
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Здоровье

В Тюмени пациенты заразили коронавирусом медработников

В Тюменской области среди зараженных коронавирусом есть медработники.
Новости Тюмени 72.ru 05:17
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Здоровье

В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом

В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Общество

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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Политика

Путин сообщил о выделении 1,2% ВВП на борьбу с коронавирусом

Общий объем средств, выделяемых правительством России на минимизацию негативных последствий коронавируса, достигает 1,2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин.
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Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости 03:30
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в похищении 18-летнего студента

В столице сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в разбое и похищении 18-летного московского студента, сообщается на сайте МВД России.
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Происшествия

В Ростовской области еще 20 человек за сутки заболели коронавирусом

По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
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Политика

Украинская община сравнила слова Турчинова о Крыме с болезнью

Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию с генетической болезнью.
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Происшествия

Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
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Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Общество

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Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
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В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели

С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
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Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom

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Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике

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Александр Григорьевич Лукашенко
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