Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь это касается цен на природный газ. По мнению белорусского президента, при резком изменении рыночной конъюнктуры, цена должна быть "более адаптивной", а механизмы расчетов — "подъемным для потребителей".
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Лукашенко посулил Путину удовольствие от приезда в Минск 19 мая

Московский Комсомолец10:28

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

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Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

РИА Новости06:01

Лукашенко заявил, что в условиях пандемии цена на газ должна быть более гибкой

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Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

RT на русском04:49

Лукашенко призвал Путина рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС

Газета.Ru05:35

Лукашенко попросил Путина сделать цены на газ адаптивными из-за кризиса

РБК07:06
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Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Экономика

Ювелирную отрасль могут внести в список пострадавших от коронавируса

В министерстве финансов РФ предложили добавить ювелирную отрасль в списке пострадавших от коронавируса, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10:56
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
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Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
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Кино

Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой

Российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер фильма «Доктор Лиза», рассказывающего об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.
News.ru вчера в 11:49
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом

Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости 10:26
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Здоровье

Врач объяснил, почему Россия не повторит итальянский сценарий COVID-19

Пестерев отметил, что на данный момент в России прирост по заболеваемости COVID-19 "не экспоненциальный, не огромный", однако за развитием ситуации нужно следить.
РИА Новости 11:31
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Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

RT на русском 08:20
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Наука

Наноколлайдеры подтвердили существование энионов

В двумерных системах изменение фазы может отличатся от 0 и π, что означается существование другого типа частиц, называемый энионами, которые в свою очередь обладают дробной статистикой.
N+1 07:32
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Общество

С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения

Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
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Происшествия

В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей

Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
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Наука

В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа

Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
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Общество

На Кубани проверят скандальное видео с судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировой судьей.
Газета.Ru 08:52
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Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
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Общество

Три десятка сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

34 сотрудника Большого театра в Москве заболели коронавирусом.
Peterburg2.ru 03:54
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Политика

МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников

В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 12:01
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Кино

Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

News.ru 08:05
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Армия и оружие

В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
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Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Протоиерей Смирнов объяснил свой совет россиянам просить милостыню

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В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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