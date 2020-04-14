Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь это касается цен на природный газ. По мнению белорусского президента, при резком изменении рыночной конъюнктуры, цена должна быть "более адаптивной", а механизмы расчетов — "подъемным для потребителей".

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

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