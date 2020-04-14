Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь это касается цен на природный газ. По мнению белорусского президента, при резком изменении рыночной конъюнктуры, цена должна быть "более адаптивной", а механизмы расчетов — "подъемным для потребителей".
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Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
Краснов поручил реагировать на завышение цен на значимые продукты
Андрей Эрштрем / ИЗВЕСТИЯ Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным незамедлительно реагировать на завышение цен на значимые товары, в том числе на муку, гречку и сахар.
РЕН ТВ 10:57
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил смертность в Италии антибиотиками
Комаровский отметил, что, если активно используются антибиотики, "особенно если без повода", то вероятность того, что на территории данного региона у людей будут распространены бактерии, "устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", выше.
Московский Комсомолец 12:38
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
Политика
Лукашенко рассказал о последствиях эгоизма партнеров Белоруссии
«Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха», — подчеркнул он.
Lenta.ru 06:36
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Музыка
75 лет назад родился Ричи Блэкмор
Россия – Культура 09:25
Политика
Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ
В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ.
Российская газета 09:06
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Экономика
В России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
9111.ru 12:53
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
На сегодняшнее утро в Удмуртии подтверждено еще 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Izhlife вчера в 02:15
Общество
Суд впервые выписал москвичу штраф на 15 тысяч за нарушение карантина
Черемушкинский суд Москвы во вторник оштрафовал жителя столицы на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Интерфакс 11:33
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Российские компании планируют сокращать зарплаты
62% респондентов сохранили зарплаты на прежнем уровне. Ряд компаний также планируют сократить сотрудников из-за пандемии.
9111.ru 05:51
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Кино
В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»
Подмосковье Сегодня 07:01
Общество
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
О продлении режима самоизоляции глава Карелии сообщил на своей странице "ВКонтакте".
Столица на Онего 12:30
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Музыка
«Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт
Участниками онлайн-проекта «Шоу ON!» впервые станут арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano.
Культуромания вчера в 09:27
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса. Разъяснения появились в телеграм-канале сайта стопкоронавирус.рф.
Piter.tv 11:12