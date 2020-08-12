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NewInform
NewInform

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

Массовые акции протеста, охватившие Белоруссию, прокомментировал лидер страны Александр Лукашенко. Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные. Информацию об этом приводит издание БелТА.В источнике
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Эхо Москвы

Лукашенко, по данным государственных белорусских СМИ, собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности

Эхо Москвы09:05
Интерфакс

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Интерфакс08:43
RT на русском

Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

RT на русском08:07
Коммерсантъ

Лукашенко: на протесты выходят люди с криминальным прошлым и безработные

Коммерсантъ08:17
Lenta.ru

Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу

Lenta.ru08:15
Комсомольская правда

«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии

Комсомольская правда08:29
Дождь

Лукашенко: основа протестующих — люди с криминальным прошлым и безработные

Дождь07:52

В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
1

Цены на новостройки и объем предложения снизились в Москве в июле

Объем предложения на рынке новостроек массового сегмента в Москве в июле снизился на 0,4% относительно прошлого месяца, а средняя цена за квадратный метр уменьшилась на 0,6% и составила 180,7 рублей, сообщила во вторник риелторская компания "Метриум".
ТАССвчера в 04:10
1

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости09:46

Украина вышла ещё из трёх соглашений в рамках СНГ

Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в области культуры, подготовки и повышения квалификации военных кадров для пограничных войск, а также договора о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств.
RT на русском07:36
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Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
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Control не обновят бесплатно для PS5 и Xbox Series X — для этого выпустят новое издание

Как сообщается в официальном FAQ, только покупатели Control Ultimate Edition на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, тогда как обладателям оригинала на новых консолях, похоже, игра будет доступна только по обратной совместимости.
Игромания.ру09:23