Control не обновят бесплатно для PS5 и Xbox Series X — для этого выпустят новое издание

Как сообщается в официальном FAQ, только покупатели Control Ultimate Edition на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, тогда как обладателям оригинала на новых консолях, похоже, игра будет доступна только по обратной совместимости.