Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
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Массовые акции протеста, охватившие Белоруссию, прокомментировал лидер страны Александр Лукашенко. Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные. Информацию об этом приводит издание БелТА.В источнике
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«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии
Комсомольская правда08:29