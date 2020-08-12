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NewInform
NewInform

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

Массовые акции протеста, охватившие Белоруссию, прокомментировал лидер страны Александр Лукашенко. Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные. Информацию об этом приводит издание БелТА.В источнике
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РБК

Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу»

РБК12:11
Дождь

Беларусь: день четвертый. Сотни людей у изоляторов, женщины встали в цепь солидарности, Лукашенко назвал безработных и криминал основой протестов

Дождь10:20
Коммерсантъ

Лукашенко: на протесты выходят люди с криминальным прошлым и безработные

Коммерсантъ08:17
Интерфакс

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Интерфакс08:43
Комсомольская правда

«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии

Комсомольская правда08:29
Газета.Ru

Лукашенко призвал протестующих найти работу

Газета.Ru09:12
RT на русском

Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

RT на русском08:07

Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
12

«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
10

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Весна10:40
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Глава UFC назвал победителя трилогии Миочич-Кормье лучшим тяжеловесом всех времен

Победителя третьего поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который определится уже в эти выходные на UFC 252 в Лас-Вегасе, можно по праву считать величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств, уверен президент UFC, Дана Уайт.
FightTime.ru13:58