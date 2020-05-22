Политика
Газета.RuЛукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости". По его словам, в этой связи не надо становиться на колени перед Россией.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Ведомости 06:42
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Бейонсе и Арианы Гранде
Лана Дель Рей отметила, что после того, как Ариана Гранде, Бейонсе, Ники Минаж и другие артисты получили первые места с песнями о сексе и многочисленных изменах, можно вернуться к теме самореализации, чувств, появившихся на фоне прекрасной влюбленности.
Актуальные Новости вчера в 15:33
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera вчера в 12:40
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Политика
Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию
Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Футбол
Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Вести.Ru 04:25
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
Екатеринбург, 22 мая 2020, 17:05 — REGNUM В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Общество
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Наука
В Германии обнаружен почти целый 300-тысячелетний скелет лесного слона
Немецкие археологи из Университета Тюбингена во время раскопок в бывшем угольном карьере возле Шенингена на берегу озера в водонасыщенных отложениях обнаружили почти целый скелет лесного слона.
МонаВиста 20 мая в 13:07
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Политика
Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Спорт
Минспорт заявил о готовности начать подготовку по 21 виду спорта
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство готово начать приостановленную из-за пандемии коронавирусной инфекции подготовку по 21 виду спорта.
РБК 10:07
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, в России могут смягчить условия для выхода граждан на досрочную пенсию.
Моя Москва.онлайн 19 мая в 23:33
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей 04:53
Политика
Россия рассказала о нарушении США Договора по открытому небу
МИД России получил от США уведомление о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 08:25