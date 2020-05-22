Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости". По его словам, в этой связи не надо становиться на колени перед Россией.
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Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет

РИА Новости10:13

Лукашенко считает, что Россия не желает сотрудничать с Белоруссией в сфере ракетостроения

ТАСС08:25

Лукашенко распорядился создать собственную ракету дальностью до 300 км

РЕН ТВ05:16

Лукашенко: Мы миролюбивая страна, но нам нужна своя ракета

Фонтанка.Ру06:10

Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету»

Вести.Ru05:58

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском05:36

Лукашенко поручил создать ракету дальностью до 300 км

Коммерсантъ06:26
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Лукашенко - о России: «Наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет»

КП - Беларусь09:00
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

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В России увеличился спрос на недорогие смартфоны

Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
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В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
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Политика

Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию

Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
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Общество

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Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
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Футбол

Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Вести.Ru 04:25
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Общество

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня

Екатеринбург, 22 мая 2020, 17:05 — REGNUM В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
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Общество

Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
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Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
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Наука

В Германии обнаружен почти целый 300-тысячелетний скелет лесного слона

Немецкие археологи из Университета Тюбингена во время раскопок в бывшем угольном карьере возле Шенингена на берегу озера в водонасыщенных отложениях обнаружили почти целый скелет лесного слона.
МонаВиста 20 мая в 13:07
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Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
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Политика

Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
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Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

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Спорт

Минспорт заявил о готовности начать подготовку по 21 виду спорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство готово начать приостановленную из-за пандемии коронавирусной инфекции подготовку по 21 виду спорта.
РБК 10:07
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, в России могут смягчить условия для выхода граждан на досрочную пенсию.
Моя Москва.онлайн 19 мая в 23:33
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Религия

РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным

В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
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Армия и оружие

Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

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Россия рассказала о нарушении США Договора по открытому небу

МИД России получил от США уведомление о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
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