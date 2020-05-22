Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости". По его словам, в этой связи не надо становиться на колени перед Россией.

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 2,5K

Авто Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300 Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.

Футбол Кварацхелия и Давиташвили на машине вернулись в Казань Грузинские футболисты «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вернулись в Казань на автомобиле.

Армия и оружие В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний. 29

Происшествия На Украине завершили расследование дела Шеремета Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. 1

Футбол Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 1

Общество Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице. 22

Общество Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19. 2,6K

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу. 2

Происшествия Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане. 16

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 5

Здоровье В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек. 14

Путешествия 1 июля Греция намерена принять первых иностранных туристов Как стало известно, открытие отелей в стране запланировано на 15 июня, а с 1 июля Греция намерена принять первые чартеры с иностранными туристами.

Шоу-бизнес Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото во время всеобщего режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций 20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда. 29

Экономика В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК. 148

Общество Экс-глава НПО «Космос» Черняков освобожден из СИЗО Бывший владелец и глава НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, освобожден из следственного изолятора, так как истек срок давности его уголовного дела.

Общество Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая. 412

Здоровье Оренбуржцы заражаются коронавирусом на поминальных обедах Жители Оренбургской области заражаются коронавирусом на похоронах. Об этом рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова. 3

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 472

Происшествия В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. 9

Футбол Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом» Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе. 2