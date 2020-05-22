Главе государства доложили, что для испытания разрабатываемой ракеты, способной поражать цели на расстоянии до 300 километров, рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Лукашенко сообщили, что Россия пока отказывается предоставлять свои полигоны для испытаний.

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Общество В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин. 610

Здоровье В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ. 12

Экономика Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. 96

Футбол Василий Кикнадзе: «Семин консерватор. Черчесов сказал, что Баринов должен был играть раньше» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что консервативный характер экс-главного тренера красно-зеленых Юрия Семина мог привести к неудачной концовке прошлого года, когда железнодорожники потерпели 8 поражений.

Политика Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется».

Происшествия В Казани проректора КФУ задержали по подозрению в мошенничестве В отношении одного из проректоров Казанского Федерального университета (КФУ) было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Хоккей Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 1,2K

Политика Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН. 194

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Общество Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.

Здоровье Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир». 26