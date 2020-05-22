Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Главе государства доложили, что для испытания разрабатываемой ракеты, способной поражать цели на расстоянии до 300 километров, рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Лукашенко сообщили, что Россия пока отказывается предоставлять свои полигоны для испытаний.
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