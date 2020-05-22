Политика
Lenta.ruЛукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Главе государства доложили, что для испытания разрабатываемой ракеты, способной поражать цели на расстоянии до 300 километров, рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Лукашенко сообщили, что Россия пока отказывается предоставлять свои полигоны для испытаний.
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Происшествия
Следствие не сняло с братьев Магомедовых обвинения в оргпреступности
ИА Красная Весна вчера в 02:00
Политика
США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10
Здоровье
В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса
Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ.
Live24 06:04
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
Энергетика
Цены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
Футбол
Василий Кикнадзе: «Семин консерватор. Черчесов сказал, что Баринов должен был играть раньше»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что консервативный характер экс-главного тренера красно-зеленых Юрия Семина мог привести к неудачной концовке прошлого года, когда железнодорожники потерпели 8 поражений.
Спорт-Экспресс 04:35
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется».
Коммерсантъ 08:00
Общество
Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав
Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Происшествия
В Казани проректора КФУ задержали по подозрению в мошенничестве
В отношении одного из проректоров Казанского Федерального университета (КФУ) было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
КП - Казань 08:02
Шоу-бизнес
Борис Моисеев перестал узнавать друзей
Paparazzi.ru вчера в 03:37
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Более половины частных компаний назвали свое положение катастрофой
Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса назвали «катастрофой» и «кризисом» то положение, в котором они оказались из-за пандемии.
Компания 03:09
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com 20 мая в 22:57
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС
Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.
ТАСС 07:51
Здоровье
Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16