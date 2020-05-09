Политика
REGNUMЛукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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с чего всё началось
Как передает БелТА, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, в том числе парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД.РБК05:53
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Инфорос вчера в 13:40
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В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева
РИА Новости 05:53
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России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
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Интерфакс вчера в 17:40
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75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
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Похвистнево-Информ 06:44
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Коронавирус не затронул только три района Нижегородской области
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RuNews24.ru вчера в 09:05
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В апреле был назван самый популярный смартфон в мире. Им стал iPhone7, вышедший в 2016 году.
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Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы
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