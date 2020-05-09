Политика
REGNUMЛукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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с чего всё началось
Как передает БелТА, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, в том числе парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД.РБК05:53
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По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
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Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.
РБК 06:02
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Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
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Коммерсантъ 08:26
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Страны ЕС могут продлить ограничение на въезд в Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции как минимум до 15 июня.
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Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
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Общество
Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты
Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
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