с чего всё началось

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Происшествия Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек Ранее в МЧС сообщили, что утром 9 мая при пожаре в частном доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово в Туймазинском районе погибли шесть человек, один с ожогами госпитализирован. 3

Политика «Диванный эксперт» вызвал Усика на бой без правил Украинский спортсмен Богдан Грицай назвал себя «диванным экспертом», который смеется с «ватных» видеороликов своего соотечественника и боксера Александра Усика, и вызвал последнего на бой без правил.

Политика У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.

Общество Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва.

Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 148

Общество В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19 Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 392

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 161

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1,1K

Политика Еврокомиссия призвала не открывать границы ЕС до 15 июня Страны ЕС могут продлить ограничение на въезд в Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции как минимум до 15 июня. 1

Происшествия Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.