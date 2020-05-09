с чего всё началось

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Киберспорт FlyToMoon с Семой всухую обыграла Spirit на Epic Prime League FlyToMoon вместе с Семеном «CemaTheSlayer» Кривулей победила Spirit в заключительном матче группового этапа Epic Prime League со счетом 2:0. Вместо Ильи «ALOHADANCE» Коробкина за FTM в качестве игрока замены выступал CemaTheSlayer.

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Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 549

Наука Гетероструктурные меньшинства В 1935-1937 годах Лев Ландау и Рудольф Пайерлс, отцы-основатели современной теоретической физики, а позже и Дэвид Мермин и Герберт Вагнер математически показали неустойчивость существования одно- и двумерных кристаллов при конечной температуре.

Общество Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах. 708

Здоровье Названо самое опасное свойство коронавируса Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван". 51

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 856

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 137

Авто В России предложили продавать автомобили прямо с заводов Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей. 90

Политика Вашингтон выдвинул России ряд условий для продления СНВ-3 Вашингтон, 9 мая 2020, 08:28 — REGNUM Соединённые Штаты вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией до истечения срока его действия в следующем году, если Китай также не станет частью этой сделки. 789

Политика Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 2

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Шоу-бизнес Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.

Общество Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью. 264