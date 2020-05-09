Политика
REGNUMЛукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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с чего всё началось
Как передает БелТА, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, в том числе парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД.РБК05:53
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Киберспорт
FlyToMoon с Семой всухую обыграла Spirit на Epic Prime League
FlyToMoon вместе с Семеном «CemaTheSlayer» Кривулей победила Spirit в заключительном матче группового этапа Epic Prime League со счетом 2:0. Вместо Ильи «ALOHADANCE» Коробкина за FTM в качестве игрока замены выступал CemaTheSlayer.
Cyber.sports.ru 06 мая в 13:51
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
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RT на русском 07 мая в 15:44
Наука
Гетероструктурные меньшинства
В 1935-1937 годах Лев Ландау и Рудольф Пайерлс, отцы-основатели современной теоретической физики, а позже и Дэвид Мермин и Герберт Вагнер математически показали неустойчивость существования одно- и двумерных кристаллов при конечной температуре.
N+1 06 мая в 10:42
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Общество
Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах.
РБК вчера в 22:02
Здоровье
Названо самое опасное свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
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Газета.Ru вчера в 16:59
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ 10:43
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Авто
В России предложили продавать автомобили прямо с заводов
Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Политика
Вашингтон выдвинул России ряд условий для продления СНВ-3
Вашингтон, 9 мая 2020, 08:28 — REGNUM Соединённые Штаты вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией до истечения срока его действия в следующем году, если Китай также не станет частью этой сделки.
REGNUM 01:28
Политика
Самолет с 79 гражданами РФ, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины, которые застряли в Венесуэле из-за пандемии коронавируса, вылетел из Каракаса.
Известия 09:51
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат «Витязь» впервые опустился на дно Марианской впадины.
Известия 08:49
Политика
Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве
Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru 06:04
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Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
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РЕН ТВ 09:13
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
Вечерняя Москва 11:32
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
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Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги
Аргументы недели вчера в 13:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов РФ
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде регионов страны.
Мой Брянск вчера в 00:23
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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Общество
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
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В Воронежской области продлён режим повышенной готовности
Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
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Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети
Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети.
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