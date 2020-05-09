с чего всё началось

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

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Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 297

Происшествия На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе. 394

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