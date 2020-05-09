Политика
REGNUMЛукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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с чего всё началось
Как передает БелТА, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, в том числе парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД.РБК05:53
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Американские автодилеры вывозят автомобили в море
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