Политика
Красная веснаЛукашенко призвал преодолеть негатив в экономике Белоруссии
На совещании президент Белоруссии призвал обсудить меры по выполнению прогнозных показателей. Для этого, отметил он, необходимо преодолеть негативные тенденции, которые связаны с взаимоотношениями с Россией и последними событиями в мире.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Авто
Автомобильный рынок упадет в РФ
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
Футбол
Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»
Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Общество
Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Хоккей
Зернов: обилие молодежи не является оправданием поражения от финнов в матче Еврохоккейтура
Наличие молодых игроков в сборной России по хоккею не является оправданием поражения от финнов в первом матче Шведских игр.
Авто
Названы главные конкуренты KIA Seltos на российском рынке
Новому кроссоверу KIA Seltos, чье появление ждут в России, на нашем рынке предстоит конкурировать с серьезными соперниками, которые уже успели заручиться поддержкой российских автомобилистов.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Спорт
В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте
Депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.
Здоровье
Амурская больница пожаловалась на прессинг Роспотребнадзора и СМИ
Медики жалуются, что из-за информационной кампании против их больницы некоторые родители пациентов «опускаются до открытых оскорблений медицинского персонала».
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Биатлон
Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
Автоспорт
Первая команда «Формулы-1» показала свой новый болид на 2020 год
Первой свой новый гоночный болид для сезона 2020 года решилась показать американская команда «Формулы-1» Haas, 6 февраля снимки болида опубликовали на сайте команды.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.