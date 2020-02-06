Политика

Красная веснаКрасная веснаЛукашенко призвал преодолеть негатив в экономике Белоруссии

На совещании президент Белоруссии призвал обсудить меры по выполнению прогнозных показателей. Для этого, отметил он, необходимо преодолеть негативные тенденции, которые связаны с взаимоотношениями с Россией и последними событиями в мире.
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Лукашенко призвал преодолеть негатив в экономике Белоруссии

Красная весна14:15

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

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Лукашенко накануне переговоров с Путиным проводит совещание по ситуации в энергокомплексе

ТАСС04:37

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

RT на русском04:11
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«Иметь планы, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой»: президент провел совещание по топливно-энергетическому комплексу

КП - Беларусь04:35
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Депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.
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