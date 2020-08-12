Лукашенко призвал протестующих найти работу
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в массовых акциях протеста участвуют только безработные люди с криминальным прошлым, передает "БелТА".В источнике
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«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии
Комсомольская правда08:29