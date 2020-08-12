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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко призвал протестующих найти работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в массовых акциях протеста участвуют только безработные люди с криминальным прошлым, передает "БелТА".В источнике
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Дождь

Беларусь: день четвертый. Сотни людей у изоляторов, женщины встали в цепь солидарности, Лукашенко назвал безработных и криминал основой протестов

Дождь10:20
Комсомольская правда

«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии

Комсомольская правда08:29
Интерфакс

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Интерфакс08:43
Газета.Ru

Лукашенко призвал протестующих найти работу

Газета.Ru09:12
Коммерсантъ

Лукашенко: на протесты выходят люди с криминальным прошлым и безработные

Коммерсантъ08:17
Lenta.ru

Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу

Lenta.ru08:15
RT на русском

Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

RT на русском08:07

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков
РИА Новости11:16
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Иртыш — Чертаново 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев забил свой дебютный мяч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в матче третьего тура с омским «Иртышом».
RT на русском11:10

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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