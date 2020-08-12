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NewInform
NewInform

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

Массовые акции протеста, охватившие Белоруссию, прокомментировал лидер страны Александр Лукашенко. Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные. Информацию об этом приводит издание БелТА.В источнике
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Комсомольская правда

«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии

Комсомольская правда08:29
Дождь

Беларусь: день четвертый. Сотни людей у изоляторов, женщины встали в цепь солидарности, Лукашенко назвал безработных и криминал основой протестов

Дождь10:20
Интерфакс

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Интерфакс08:43
РБК

Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу»

РБК12:11
Коммерсантъ

Лукашенко: на протесты выходят люди с криминальным прошлым и безработные

Коммерсантъ08:17
Lenta.ru

Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу

Lenta.ru08:15
RT на русском

Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

RT на русском08:07

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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РИА Новости10:39
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