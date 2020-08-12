Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Смотрите также
Россияне заступились за Соседова перед оскорбившим его Пригожиным
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
У DualSense в 1,5 раза больше объём аккумулятора, чем у DualShock 4
В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Лукашенко собрал совещание Совбеза по протестам в Белоруссии
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Массовые акции протеста, охватившие Белоруссию, прокомментировал лидер страны Александр Лукашенко. Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные. Информацию об этом приводит издание БелТА.В источнике
Подробнее о событии
«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии
Комсомольская правда08:29