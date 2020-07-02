Политика
Политика СегодняЛукашенко призвал проявить «человеческое отношение» к Белоруссии
Белоруссия хочет к себе "человеческого отношения". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Здоровье
Известно, где в Башкирии чаще всего заражаются сифилисом и гонореей
В 2018 году зарегистрировали столько же заболевших (1,9). По данным экспертов, в регионе заболеваемость сифилисом ниже среднероссийского показателя (14,2) на 19,7% и по ПФО (12,7) – на 9,9%. Гонореей в прошлом году заболели 204 человека (5,04).
UfacityNews.ru 01:59
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Здоровье
Жителей Подмосковья пригласили бесплатно пройти тест на ВИЧ
С 3 по 9 июля жители региона могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020».
Вечерняя Москва 30 июня в 10:47
Киберспорт
Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Происшествия
По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие
Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 00:24
Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
Российская газета 21:26
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 18:46
Экономика
В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию
"За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
Интерфакс 13:32
Общество
Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля
"С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 08:07
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 12:15
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК 21:16
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.
Вести.Ru 10:20
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
Происшествия
Два землетрясения произошли на юге Сахалина в ночь на пятницу
Аргументы и Факты 20:27
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Общество
Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили
Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением
Больше всего людей с ожирением в прошлом году в России было выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.
Известия 21:09
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 21:04