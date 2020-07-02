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Общество Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля "С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе. 6

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.

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