Политика
Политика СегодняЛукашенко призвал проявить «человеческое отношение» к Белоруссии
Белоруссия хочет к себе "человеческого отношения". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
RT на русском вчера в 10:25
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
Lenta.ru вчера в 05:52
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
Экономика
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 12:29
Здоровье
Еще 79 случаев. Омский оперштаб поделился статистикой по коронавирусу
Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом поделился статистикой по итогам прошедших суток. Выявлено еще 79 случаев заболевания.
Om1.ru вчера в 03:18
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Авто
В России резко увеличились цены на подержанные автомобили
Цены на подержанные машины возрастом от трёх до пяти лет поднялись вслед за новыми.
Life.ru вчера в 23:28
Армия и оружие
Китайское издание The Paper высоко оценило МБР «Сармат»
Эксперты китайского издания The Paper опубликовали материал, посвященный российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
ФАН вчера в 10:38
Политика
Песков сообщил, когда поправки в Конституцию вступят в силу
Приправки поддержали 77,92% избирателей. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда россияне увидят изменения.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:29
Здоровье
Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов
Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия 01 июля в 23:29
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова родила первенца
В четверг, 2 июля, экс-участница скандального шоу «Дом-2» Элла Суханова сообщила, что родила первенца.
Актуальные Новости вчера в 08:42
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам
Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Экономика
Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru вчера в 12:36
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Goroday.ru вчера в 22:44
Происшествия
Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма
Порядка 14 тысяч жителей Курагинского района Красноярского края остались без света из-за разгула стихии.
Пятый канал вчера в 23:37
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
Кабмин выделит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Больше четырех млрд рублей на создание временных рабочих мест выделит Кабмин.
EastRussia вчера в 23:41
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК вчера в 14:06
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
Армия и оружие
НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике
В декабре прошлого года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны.
Известия вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Lenta.ru вчера в 12:26
Футбол
Родриго получил травму колена в матче с «Атлетиком»
Форвард «Валенсии» Родриго получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:2), сообщается на сайте клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 08:55
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин вчера в 04:58
Космос
Астрономы обнаружили на поверхности Бетельгейзе гигантские пятна
Актуальные Новости 30 июня в 04:13
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости вчера в 03:09
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com вчера в 09:31