Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЛукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа в ЕАЭС

По словам президента Белоруссии, страны Евразийского экономического союза уже несколько лет не могут найти консенсус по этому вопросу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сегодняшний день не урегулирован, передает агентство БелТА
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