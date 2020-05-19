с чего всё началось

По словам президента Белоруссии, страны Евразийского экономического союза уже несколько лет не могут найти консенсус по этому вопросу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Лукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа в ЕАЭС

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