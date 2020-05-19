Политика
Деловое.ТВЛукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа в ЕАЭС
По словам президента Белоруссии, страны Евразийского экономического союза уже несколько лет не могут найти консенсус по этому вопросу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сегодняшний день не урегулирован, передает агентство БелТА.Газета.Ru04:51
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Лукашенко призвал ЕАЭС к консенсусу по ценообразованию на транспортировку газа
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