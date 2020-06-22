Политика
Lenta.ruЛукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов. Об этом он заявил в Бресте на мероприятии к Дню памяти жертв Великой Отечественной войны. Слова белорусского лидера опубликовала его пресс-служба.
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Лукашенко призвал жителей республики не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Московский Комсомолец00:42
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В какой-то момент начался вобблинг (возникновение быстрых колебаний переднего колеса) Известная блогерша из Санкт-Петербурга, 18-летняя Настя Тропицель разбилась на байке на острове Бали, сообщает "МК".
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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В Липецкой области около села Паниковец в результате ДТП погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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На месте частичного обрушения многоэтажного жилого дома в Киеве обнаружено тело третьего погибшего, сообщает Госслужба по ЧС Украины.
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