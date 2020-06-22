Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов. Об этом он заявил в Бресте на мероприятии к Дню памяти жертв Великой Отечественной войны. Слова белорусского лидера опубликовала его пресс-служба.

Футбол «Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой» Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.

Происшествия Российская блогерша-миллионник погибла в ДТП на Бали В какой-то момент начался вобблинг (возникновение быстрых колебаний переднего колеса) Известная блогерша из Санкт-Петербурга, 18-летняя Настя Тропицель разбилась на байке на острове Бали, сообщает "МК".

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 561

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 273

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3K

Общество ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. 24

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". 260

Политика В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. 668

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Липецком В Липецкой области около села Паниковец в результате ДТП погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. 299

Происшествия Под завалами дома в Киеве нашли тело третьего погибшего На месте частичного обрушения многоэтажного жилого дома в Киеве обнаружено тело третьего погибшего, сообщает Госслужба по ЧС Украины.

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 30

Происшествия В управлении лесами Алтайского края начались обыски В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела. 334

Кино Питер Скарсгаард: Роберт Паттинсон в роли Бэтмена выглядит потрясающе Паттинсон в роли Брюса Уэйна выглядит потрясающе, это действительно так. Он проделал очень крутую работу.

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 218

Общество 115 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки По оперативным данным штаба при Правительстве Саратовской области на воскресенье, 21 июня, за сутки еще у 115 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,1K

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K