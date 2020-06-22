Брест, Белоруссия, 22 июня 2020, 08:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не поддаваться на «уловки трех-четырех шарлатанов» и стараться беречь белорусскую независимость.

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