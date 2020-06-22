Политика

REGNUMREGNUMЛукашенко призвал жителей Белоруссии беречь независимость страны

Брест, Белоруссия, 22 июня 2020, 08:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не поддаваться на «уловки трех-четырех шарлатанов» и стараться беречь белорусскую независимость.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Известия02:22

Лукашенко призвал белорусов беречь независимость и не слушать шарлатанов

РИА Новости00:22

Лукашенко после ареста соперника заявил о «подрезании крыльев ворюгам»

РБК01:26

Лукашенко призвал граждан не вестись на уловки «политических шарлатанов»

Газета.Ru01:13

Лукашенко призвал жителей республики не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Московский Комсомолец00:42

Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов

Lenta.ru02:10

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

RT на русскомвчера в 23:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Кино

Кинофестиваль «Флаэртиана» в Перми перенесли на декабрь

Организаторы фестиваля документального кино «Флаэртиана» (0+), который ежегодно проводят в сентябре-октябре, перенесли его дату с осени на период с 11 до 17 декабря.
Новости Перми 59.ru 02:15
Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По заявлению сопредседателя рабочей группы, главы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса, поправка к Конституции, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, пишет РБК.
Инфорос 04:10
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
305
Общество

Во Владимирской области подтвержден 51 новый случай коронавируса

По результатам лабораторных исследований больше всего новых заражений зарегистрировано во Владимире, на втором месте в этом списке Гусь-Хрустальный район, на третьем – Вязниковский и Собинский районы.
Провинция.ру 03:29
811
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
5
Гаджеты

Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России

Astera вчера в 05:22
2
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
242
Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
722
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
753
Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
1
Политика

Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине.
РБК 04:25
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
2K
Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
3
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
427
Происшествия

В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом

Севастополь.ру 03:49
1
Общество

В Севастополе выявили шесть новых носителей коронавируса

Севастополь, 21 июня 2020, 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:57
8
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
32
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
392
Происшествия

Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына

Говорит Москва вчера в 07:48
567
Происшествия

Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5

Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
1
Происшествия

В Китае семь школьников утонули, пытаясь спасти своего друга

Аргументы недели 00:15
6
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
813
Футбол

Хюсай подал запрос на трансфер из «Наполи»

Sports.ru 03:34
Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
175
Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
48
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

RT на русском вчера в 09:21
469
Политика

Путин сделал заявление об участии в следующих выборах

Владимир Путин допустил участие в следующих выборах президента России.
Сиб.фм вчера в 07:26
18K
Шоу-бизнес

Джастин Бибер опроверг обвинения анонима в сексуальных домогательствах

Ридус 02:43
Армия и оружие

Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш

Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
1
Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
456
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное