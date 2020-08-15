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Народные новости
Народные новости

Лукашенко продлил работу правительства до формирования нового состава

Признанный ЦИК Белоруссии победитель президентских выборов Александр Лукашенко поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового состава. Об этом сообщает пресс-служба президента.В источнике
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Аргументы и Факты

Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава

Аргументы и Фактывчера в 17:04
Народные новости

Лукашенко продлил работу правительства до формирования нового состава

Народные новости15 августа в 16:48
Интерфакс

Лукашенко поручил правительству выполнять полномочия до формирования нового

Интерфакс15 августа в 14:43
Газета.Ru

Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава кабмина

Газета.Ru15 августа в 14:54
РИА Новости

Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава

РИА Новости15 августа в 14:51
ТАСС

Лукашенко поручил правительству выполнять свои функции до формирования нового кабмина

ТАСС15 августа в 14:46
Комсомольская правда

Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства

Комсомольская правда15 августа в 15:18
КП - Беларусь

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