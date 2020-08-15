Лукашенко продлил работу правительства до формирования нового состава
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Признанный ЦИК Белоруссии победитель президентских выборов Александр Лукашенко поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового состава. Об этом сообщает пресс-служба президента.В источнике
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Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава
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Лукашенко продлил работу правительства до формирования нового состава
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Лукашенко поручил правительству выполнять полномочия до формирования нового
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Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава кабмина
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Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава
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