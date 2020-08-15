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Народные новости
Народные новости

Лукашенко продлил работу правительства до формирования нового состава

Признанный ЦИК Белоруссии победитель президентских выборов Александр Лукашенко поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового состава. Об этом сообщает пресс-служба президента.В источнике
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Аргументы и Факты

Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава

Аргументы и Фактывчера в 17:04
Народные новости

Лукашенко продлил работу правительства до формирования нового состава

Народные новости15 августа в 16:48
Интерфакс

Лукашенко поручил правительству выполнять полномочия до формирования нового

Интерфакс15 августа в 14:43
Газета.Ru

Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава кабмина

Газета.Ru15 августа в 14:54
РИА Новости

Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава

РИА Новости15 августа в 14:51
ТАСС

Лукашенко поручил правительству выполнять свои функции до формирования нового кабмина

ТАСС15 августа в 14:46
Комсомольская правда

Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства

Комсомольская правда15 августа в 15:18
КП - Беларусь

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом

КП - Беларусьвчера в 02:14

Число сделок по аренде элитного жилья в Москве выросло на 40%

С точки зрения территориального распределения обращений от клиентов, наибольшим спросом у арендаторов пользуются квартиры в домах, расположенных в районе Ленинградского проспекта — 12,6%. Также заметное число запросов приходится на аренду квартир в локациях Лубянка — Китай-город, Арбат — Кропоткинская и Тверская — Кремль: примерно по 7% из числа всех реализованных лотов, отметили аналитики.
РБК04:45
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Менее 6% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 5,8% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает 17 августа 2020 года о результатах исследования пресс-служба Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
Областная газета (г. Иркутск)03:14
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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