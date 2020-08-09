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Rambler News Service
Rambler News Service

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства, которые проходят в республике 9 августа, сообщил корреспондент агентства «БелТА». Лукашенко проголосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физкультуры.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РИА Новости04:57
Вести.Ru

Лукашенко отдал свой голос

Вести.Ru04:35
Интерфакс

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Интерфакс04:22
РБК

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РБК04:34
Lenta.ru

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Lenta.ru04:20
RT на русском

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

RT на русском04:14
ТАСС

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

ТАСС04:07
КП - Беларусь

Как проголосовал на выборах Александр Лукашенко?

КП - Беларусь04:22

На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания

Напомним, что акции протеста в Хабаровске и других городах России проходят после того, как бывшего губернатора задержали при подозрении в причастности к убийству местных предпринимателей в 2004-2005 годах.
На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания
Evo-rus.com01:19
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Минтруд разрешил врачам «скорой» не таскать пациентов и не разуваться

Для врачей «скорой помощи» в списке производственных вредностей лидируют риски заразиться вирусными инфекциями, опасность попасть в автокатастрофу и насилие со стороны пациентов и их родственников.
Московский Комсомолец7 августа в 06:52
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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Врач-вирусолог оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

Москва, 9 августа 2020, 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».
REGNUM00:31
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