Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства, которые проходят в республике 9 августа, сообщил корреспондент агентства «БелТА». Лукашенко проголосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физкультуры.В источнике
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