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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на выборах президента страны на участке, который открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, передает корреспондент ТАСС.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РИА Новости04:57
РБК

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РБК04:34
Комсомольская правда

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

Комсомольская правда04:29
Lenta.ru

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Lenta.ru04:20
RT на русском

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

RT на русском04:14
ТАСС

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

ТАСС04:07
Интерфакс

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Интерфакс04:22
КП - Беларусь

Александр Лукашенко: Политика - это борьба. А для нас - искусство возможного

КП - Беларусь04:53

В ПФР раскрыли источник дополнительной выплаты пенсионерам в августе

Прошлый год стал для ВЭБ рекордным по доходам от вложений: доходная часть составила 8,2% годовых, а ранее она не превышала 7%. В этом месяце выплату получат россияне, которые являются участниками программ государственного софинансирования пенсий и получатели социальных пенсий.
Live2401:27
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
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