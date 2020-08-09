Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Смотрите также
Премьер Украины назвал условие поставок воды в Крым
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
ЦИК признал состоявшимися выборы в Белоруссии
Рогозин: новая ракета «Роскосмоса» превзойдет Falcon 9 от SpaceX
В Хабаровске снизилось число участников митингов в поддержку Фургала
Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%
Манукян подарил Бузовой браслет за 3,5 млн рублей на годовщину
Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Четверо не умевших плавать индийцев утонули в Волге в Волгограде
Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы
В Польше для съёмок фильма «Миссия невыполнима — 7» предложили взорвать часть железнодорожного моста
Дело возбудили против уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
ЦИК признал состоявшимися выборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии состоялись, явка уже почти 55%
На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей
В Варшаве выстроилась огромная очередь на выборы президента Белоруссии
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Самым малочисленным народом России названы чамалалы
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Кокорин оценил работу главного тренера «Спартака»
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на выборах президента страны на участке, который открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, передает корреспондент ТАСС.В источнике
Подробнее о событии