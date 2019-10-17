Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
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Лукашенко рассказал подробности об инциденте с Богачевой

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Лукашенко назвал конспирологией версии о задержании россиянки в Минске

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Life.ru05:12
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Лукашенко - о ситуации с Богачевой: «Мы практически действуем как на территории одного государства»

КП - Беларусь04:18
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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