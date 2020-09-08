Лукашенко прокомментировал переход границы Марией Колесниковой
Смотрите также
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Екатеринбурге представили новую транспортную схему
ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой
На Венецианском кинофестивале показали три фильма из России
В РФ закрыли государственный поисковик «Спутник»
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Украина откажется от российской вакцины от коронавируса
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Лукашенко подтвердил задержание Колесниковой
Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
В Германии не планируют разъяснять выводы о состоянии Навального
В Минске президент республики встретился с представителями СМИ В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с представителями российских и белорусских СМИ. Президент прокомментировал отъезд Марии Колесниковой из республики.В источнике