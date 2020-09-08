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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лукашенко прокомментировал переход границы Марией Колесниковой

В Минске президент республики встретился с представителями СМИ В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с представителями российских и белорусских СМИ. Президент прокомментировал отъезд Марии Колесниковой из республики.В источнике

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС12:26
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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