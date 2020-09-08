Лукашенко прокомментировал переход границы Марией Колесниковой
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В Минске президент республики встретился с представителями СМИ В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с представителями российских и белорусских СМИ. Президент прокомментировал отъезд Марии Колесниковой из республики.В источнике
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