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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лукашенко прокомментировал переход границы Марией Колесниковой

В Минске президент республики встретился с представителями СМИ В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с представителями российских и белорусских СМИ. Президент прокомментировал отъезд Марии Колесниковой из республики.В источнике
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Российская газета

Колесникова находится в Беларуси

Российская газета14:36
Моя Москва.онлайн

Лукашенко прокомментировал переход границы Марией Колесниковой

Моя Москва.онлайн11:02
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получении взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ru13:44
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Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане в YouTube

Видеохостинг YouTube имеет право накладывать возрастные ограничения на документальные фильмы и репортажи, если они в них есть сцены насилия, неприятные изображения и при этом достаточно контекста.
Общественная служба новостей10:42
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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Правительство попросили легализовать наркосодержащие химикаты в растениеводстве

Российский зерновой союз обратился в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о легализации использования наркосодержащих средств в химической промышленности и сфере защиты растений.
Ведомости10:09