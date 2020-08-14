Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
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Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.В источнике
Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим.
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