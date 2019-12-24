Политика
РИА НовостиЛукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Транспорт
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Экономика
Неработающим пенсионерам повысят пенсии
Работающим пенсионерам перерасчет пенсий будет произведен с 1 августа, и повысится она в зависимости от суммы страховых взносов.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Шоу-бизнес
Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами
Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Гаджеты
Список приложений для Android с новой заразой
19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.
Политика
МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Футбол
Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Общество
Волгоград оказался в числе самых депрессивных городов
Единоборства
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет. Хьюз стал самым старейшим профессиональным боксером.
Транспорт
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Политика
Путин проведет расширенное заседание Минобороны России
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ состоится 24 декабря в Москве. В нем примет участие президент России Владимир Путин.
Общество
Украницы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря
Социологи провели свой опрос с 5 по 8 декабря. В нем приняли участие две тысячи жителей Украины. Рождество 25 декабря отмечают католики.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
Киев упростил посещение Крыма для детей
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Политика
Украина и Донбасс договорились об обмене пленными
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».