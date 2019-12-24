Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Lenta.ru 06:42
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Финансы

Курс доллара опустился ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
ТАСС 06:14
Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости 03:20
Транспорт

Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 05:19
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Экономика

Неработающим пенсионерам повысят пенсии

Работающим пенсионерам перерасчет пенсий будет произведен с 1 августа, и повысится она в зависимости от суммы страховых взносов.
Рутульские новости 21 декабря в 08:27
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Актуальные Новости 02:00
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Гаджеты

Список приложений для Android с новой заразой

19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.
iXBT.com 01:47
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Интерфакс 04:01
Политика

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Политика Сегодня 22 декабря в 02:25
Футбол

Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.
RT на русском 06:31
Общество

Волгоград оказался в числе самых депрессивных городов

Волжский.ру 05:14
Происшествия

Суд продлил арест расчленившего аспирантку экс-доцента СПбГУ Соколова

Коммерсантъ 05:48
Единоборства

Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника

Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет. Хьюз стал самым старейшим профессиональным боксером.
МК-Спорт 05:02
Транспорт

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
РБК 05:37
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ 04:07
Политика

Путин проведет расширенное заседание Минобороны России

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ состоится 24 декабря в Москве. В нем примет участие президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия 04:45
Общество

Украницы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря

Социологи провели свой опрос с 5 по 8 декабря. В нем приняли участие две тысячи жителей Украины. Рождество 25 декабря отмечают католики.
Телеканал 360° 06:16
Общество

Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона

Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Вести.Ru 01:46
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Политика

Киев упростил посещение Крыма для детей

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 06:40
Политика

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Вести.Ru вчера в 10:22
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия

В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

РБК 06:38
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Йоханнес Хан
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, член Австрийской народной партии. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства с 1 ноября 2014 года.
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Андерс Фог Расмуссен
Датский политик
Датский политик, с 2009 по 2014 год генеральный секретарь НАТО. В 2001-2009 гг. был главой правительства Дании. Советник Президента Украины с 27 мая 2016 года. 17 мая 2019 года уволен с поста указом Президента Украины Владимира Зеленского.
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