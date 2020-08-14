Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских предприятиях
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в стране, передает "БелТА". По его словам, акции протеста на производствах вызваны тем, что трудовые коллективы "раскачивают" оппоненты.В источнике
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