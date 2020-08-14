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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских предприятиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в стране, передает "БелТА". По его словам, акции протеста на производствах вызваны тем, что трудовые коллективы "раскачивают" оппоненты.В источнике
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ПРАЙМ

Кризис в Белоруссии неминуемо затронет Россию

ПРАЙМ08:35
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов

РИА Новости05:43
Радио Sputnik

В метрополитене столицы Белоруссии готовят забастовку

Радио Sputnik06:48
Городовой

Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах

Городовой06:35
Газета.Ru

Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских предприятиях

Газета.Ru08:27
Комсомольская правда

Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях

Комсомольская правда05:31
Газета Кемерова

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на белорусских предприятиях

Газета Кемерова04:52

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В Нижнем Тагиле скончалась врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая лечила пациентов с коронавирусом в городской больнице № 1. Об этом сообщает пресс-служба местной поликлиники № 4. — В мае 2020 года Ирина Николаевна приступила к работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице № 1. Лечила пациентов, больных пневмонией, ОРВИ и COVID-19.
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