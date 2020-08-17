Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
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Минск, 17 августа 2020, 11:01 — REGNUM Бастующие на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) «погоду не делают», заявил прибывший на предприятие президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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