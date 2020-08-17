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REGNUM
REGNUM

Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах

Минск, 17 августа 2020, 11:01 — REGNUM Бастующие на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) «погоду не делают», заявил прибывший на предприятие президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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РБК

Лукашенко оценил масштаб забастовок словами «погоду не делают»

РБК03:42
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах

РИА Новости03:25
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъ03:33
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русском03:08
Известия

Вертолет Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

Известия03:36
Lenta.ru

Лукашенко перед бастующими рабочими назвал себя «плохим» президентом

Lenta.ru03:25
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАСС04:06
КП - Беларусь

Лукашенко высказался о забастовках: На предприятии 150-200 человек погоду особо не делают

КП - Беларусь04:04

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

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РИА Новостивчера в 04:21
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