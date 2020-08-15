Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому, пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы.