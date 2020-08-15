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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с прошедшими на белорусских предприятиях забастовками. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.В источнике
Александр Лукашенко
Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому, пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы.
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